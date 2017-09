Door: redactie

Een groep Belgische toeristen die een rondreis maakte op Cuba met reisorganisatie De Blauwe Vogel zit al twee dagen opgesloten in de kelderzaal van een hotel in de stad Cienfuegos. "We mogen niet naar buiten, we weten niet hoe lang we hier nog moeten blijven en we leven van de bar", vertelt Amber Vandendriessche aan VTM NIEUWS. Ze voelen zich aan hun lot overgelaten.