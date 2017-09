Mama en twee kindjes doodgeschoten in treinstation in Noord-Frankrijk

Bewerkt door: ADN

10/09/17 - 16u33 Bron: Belga

© afp.

familiedrama In Noyon, in het noordoosten van Frankrijk, zijn vier leden van hetzelfde gezin omgekomen.De politie gaat er van uit dat het om een gezinsdrama gaat.

De vader van eind de dertig, een politieagent, bracht na een echtelijke ruzie zijn vrouw en twee kinderen om vooraleer de hand aan zichzelf te slaan. De vrouw had haar man net meegedeeld dat zij een scheiding wilde.



Het paar had vijf kinderen. Drie kinderen waren bij het drama aanwezig. Een vijfjarig meisje bleef ongedeerd. Haar tweelingszusje was één van de slachtoffers, samen met een driejarig zusje.



Het drama vond plaats aan het plaatselijke treinstation. Opnames van de bewakingscamera's bevestigen de hypothese van de politie. De politie gaat na of de man de moorden heeft gepleegd met zijn dienstwapen.



Noyon ligt in het departement Oise ten noordoosten van Parijs.