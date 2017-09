Buschauffeur (63) uit Thailand komt om het leven na plaspauze op bom, twee toeristen zijn lichtgewond

Bewerkt door: aja

10/09/17 - 16u24 Bron: Belga

Foto ter illustratie © thinkstock.

In het noorden van Thailand is een man om het leven gekomen toen hij langs de kant van de weg stond te urineren en een bom ontplofte. Dat meldt de politie van Thailand.

Het onfortuinlijke slachtoffer was een 63-jarige chauffeur van een toeristenbusje. Hij zette zondagochtend zijn bus aan de kant van de weg in de noordelijke provincie Phetchabun voor een dringende plaspauze.



Op de plaats waar de man ging plassen, lag echter een bom onder de grond. Het springtuig ontplofte en de man was op slag dood. Twee toeristen raakten lichtgewond.



Over welk springtuig het gaat, is nog niet bekend. De lokale overheid vermoedt dat de man op een landmijn trapte die dateert van de communistische opstand in de jaren 70 van de vorige eeuw.