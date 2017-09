"Rukwinden tot 250 km/u mogelijk"

Door: redactie

Orkaan Irma beweegt zich voort met een snelheid van amper 10 kilometer per uur en dat is toch traag. Is dat goed of slecht nieuws? "Over het algemeen betekent dit niet veel goeds", legt VTM-weervrouw Jill Peeters uit. "Als een orkaan zich zo traag voortbeweegt kan hij zich boven zee terug volzuigen met water. Daardoor zal er veel meer regen vallen", legt Peeters nog uit. Verwacht wordt ook dat Irma nóg in kracht zal toenemen en dat er rukwinden tot 250 kilometer per uur mogelijk zullen zijn. "Irma zou zelfs even categorie 5 kunnen worden en rechts op Naples en Tampa afstormen", sluit Peeters af.