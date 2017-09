Onderzoek naar kindermisbruik: politie zoekt massagraf van 400 weeskinderen

SPS

10/09/17 Bron: Belga

Schotland De Schotse kinderbescherming gaat vermoedens na als zouden de stoffelijke overschotten van minstens 400 weeskinderen in een anoniem massagraf begraven liggen. Dat schrijft The Guardian. De kinderen verbleven allen in een door katholieke nonnen geleid weeshuis.

Het weeshuis, Smyllum Park in de gemeente Lanark, werd bestuurd door de Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul. Het instituut opende de deuren in 1864 en sloot ze in 1981. Op die ruime eeuw tijd verbleven meer dan 11.000 kinderen in het opvanghuis.



De meeste doden vielen er door natuurlijke oorzaken, vooral ziektes als tbc en longontsteking.



Twee mensen die als kind in Smyllum Park verbleven -beiden zijn dit jaar overleden- zeiden dat kinderen in het weeshuis fysiek mishandeld en publiekelijk vernederd werden. Nonnen van de Daughters of Charity ontkennen dit ten stelligste. In het weeshuis lag het sterftecijfer alleszins driemaal hoger dan gemiddeld.



BBC Scotland en de krant Sunday Post gingen de overlijdensakten van weeshuisbewoners na in archieven en vonden er 402. Slechts twee van hen werden elders begraven. Alle anderen, zo wordt vermoed, liggen in anonieme massagraven.



Onlangs werden in Tuam, in het westen van Ierland, de stoffelijke resten ontdekt van 800 baby's en kinderen van een gewezen katholiek weeshuis. Die vondst veroorzaakte woede onder de bevolking van het tot voor kort erg katholieke Ierland.