"Angst bij mensen in Miami is groot"

Door: redactie

10/09/17 - 15u20 Bron: vtmnieuws.be

video

Hoewel Miami van het ergste gespaard blijft, lijken de omstandigheden ook daar apocalyptisch. "Er woedt hier een krachtige stormwind en het heeft een hele nacht geregend", legt correspondent voor VTM NIEUWS in de VS Greet De Keyser uit. "De buitenbanden van de orkaan komen op dit moment over het vasteland." "De stroom is intussen uitgevallen en honderdduizenden mensen zitten nu zonder elektriciteit. Mensen die nu nog niet geëvacueerd zijn, zijn te laat. Mensen die niet weg zijn, moeten nu binnenblijven", legt De Keyser nog uit. De angst bij de mensen is vrij groot: zij herinneren zich nog hoeveel schade orkaan Andrew, die maar een kwart zo groot was als Irma, hier twintig jaar heeft aangericht.