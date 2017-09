"Turks negatief reisadvies voor Duitsland is slechte grap"

Bewerkt door: aja

10/09/17 Bron: Belga

Duits Bondskanselier Angela Merkel en Turks president Recep Tayyip Erdo¿an op de G20-top in Hamburg © afp.

Het negatieve reisadvies dat Ankara zaterdag gaf aan Turken die in Duitsland verblijven of ertoe willen reizen, is in Berlijn in het verkeerde keelgat geschoten. "Een slechte grap", oordeelde Peter Altmaier, de hoogste raadgever van bondskanselier Angela Merkel, op Twitter.