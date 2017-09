Ouders verdwenen Maëlys praten: "Verdachte gedroeg zich vreemd en was weg voor politie kwam"

JV

10/09/17 - Le Dauphiné Libéré

© rv.

De negenjarige Maëlys verdween twee weken geleden op een trouwfeest in het Franse departement Isère. Haar zwaar beproefde ouders spreken voor het eerst bij monde van hun advocaat. De moeder vond dat de verdachte, een ex-militair van 34, zich vreemd gedroeg. Volgens haar verdween hij ook voordat de politie ter plaatse was.

De verdachte in de verdwijningszaak. © rv.

De advocaat, Fabien Rajon, sprak met Le Dauphiné Libéré. Volgens hem was de moeder van Maëlys meteen in paniek toen ze haar dochter niet meer vond, die 27ste augustus. De politie werd er al snel bijgehaald, maar tevergeefs. Het meisje is vandaag nog altijd spoorloos. De moeder twijfelt er niet aan dat Maëlys is ontvoerd.



De vrouw zocht niet alleen naar haar dochter, ook naar een man van wie het gedrag die avond haar vreemd voorkwam. Maëlys had hem beschreven als een "vriend". Aan een andere genodigde op het trouwfeest had ze het over haar "nonkel". De voormalige militair toonde het meisje en haar moeder foto's van zijn honden op zijn smartphone. De vrouw ging toen weg en liet haar dochter verder praten met de man. Omdat Maëlys dol is op honden - het gezin heeft er zelf drie - verontrust dat de ouders achteraf.



Bovendien botste de mama van Maëlys toevallig op diezelfde man, toen iedereen naar het verdwenen meisje begon te zoeken. Hij leek haar niet erg bezorgd over het lot van Maëlys en hield zich eerder afzijdig bij de zoektocht.



De politie plaatste de verdachte in voorhechtenis. De ouders kenden hem niet. Volgens de moeder was hij dus al weg op het huwelijksfeest toen de politie ter plaatse kwam. Bovendien konden de speurders zijn short niet terugvinden, waarop hij wijn zou gemorst hebben en die hij thuis, zo beweert hij, was gaan wisselen. Verder reinigde hij zijn auto grondig na het feest. Hij beweert dat een blond jongetje samen met Maëlys in zijn auto kroop - vandaar het gevonden DNA van Maëlys - maar zo'n ventje was er in werkelijkheid helemaal niet op het huwelijk.



De ex-soldaat kwam eerder in aanraking met het gerecht voor drugsfeiten. In 2009 krijg hij één jaar cel voor brandstichting.



Voor de ouders is het duidelijk: deze man heeft de sleutels van Maëlys' verdwijning in handen. Ze roepen hem dan ook op eindelijk de waarheid te vertellen en een einde te maken aan hun ondraaglijke lijdensweg.



Volgens de advocaat blijven de ouders nog altijd wel een beetje hoop koesteren, maar zien ze de afloop, naarmate de tijd vordert, alsmaar pessimistischer in.