Zell am See, de favoriete zomervakantie van steenrijke Arabieren: meer boerka's dan lederhosen

Steven Swinnen

10/09/17 - 13u25

© © Bart Leye.

Wat zou een mens blijven puffen in die hete woestijn als er vliegtuigen bestaan die je naar een oase met gezonde berglucht, een prachtig meer en malse alpenweides vliegen? Eens de sneeuw gesmolten, ondergaat het Oostenrijkse Zell am See een opmerkelijke transformatie: van een mondain ski-oord tot het 'Mekka van Europa'. In 'Sellamsi' zijn de Speisekarte in het Arabisch, verdringen de vrouwen in boerka zich rond het meer en rekent de middenstand zich rijk.

Met stip genoteerd in elke reisgids over Oostenrijk: Zell am See. Met recht en reden, want toeristen die de parel van het Salzburgerland bezoeken, stappen binnen in een ansichtkaart. Prachtige historische gebouwen rond een helderblauw bergmeer waarin op een zonnige dag de besneeuwde alpentoppen toverachtig weerspiegelen. En ze komen van steeds verder, die toeristen. Tegenwoordig wordt het bergstadje in de schaduw van de bekende gletsjer Kitzsteinhorn overspoeld door rijke Arabieren. Veelal uit oliestaten zoals Saoedi-Arabië, Qatar, Dubai, Oman en Koeweit vliegen ze in de zomer naar München om van daaruit door te reizen naar Zell am See. Daar schijnt de zon mits wat geluk ook, is het gewoonlijk een dikke twintig graden minder heet dan thuis, is gezonde berglucht vrij verkrijgbaar en verkopen ze de op één na lekkerste chocolade ter wereld. Maar dat is niet dé hoofdreden dat er op een doordeweekse zomerdag honderden vrouwen in nikab kuieren door 'Sellamsi', de Arabische verbastering van het toeristenoord.



