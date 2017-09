Franse politie denkt 30 oude ontvoeringszaak te hebben opgelost

jv

De Franse gendarmerie is ervan overtuigd dat Bernard Laroche schuldig is aan de ontvoering van de kleine Grégory Villemin in 1984. Dat meldt Le Journal du Dimanche. De Franse krant kon een rapport van de gendarmerie inkijken.

Volgens de Franse gerechtelijke deskundigen was Bernard Laroche, samen met zijn schoonzus Murielle Bolle, de uitvoerder van de ontvoering van Grégory op 16 oktober 1984 in Lépanges in de Vogezen. De moord op de jongen zou uitgevoerd zijn door een ander team.



De speurders willen nog een grote wedersamenstelling van de feiten uitvoeren, gebaseerd op de resultaten van het recente onderzoek en met vergeten getuigenissen.



De vierjarige Grégory werd in 1984 in een waterloop dood teruggevonden, geboeid aan voeten en polsen. De affaire heeft in Frankrijk al veel stof doen opwaaien. Als eerste verdachte werd Bernard Laroche opgepakt, maar hij werd in 1985 weer vrijgelaten. Meteen werd hij voor zijn woning vermoord door de vader van het kind, Jean-Marie Villemin.