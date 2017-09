Rohingya-rebellen kondigen eenzijdige wapenstilstand af

kv

10/09/17 - 04u20 Bron: Belga

Rohingya-vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Gundum, Bangladesh. © getty.

De rebellen van de Rohingya in Myanmar, de moslimminderheid in de Myanmarese staat Rahkine, heeft een eenzijdige wapenstilstand afgekondigd voor een maand. De wapenstilstand, die vanaf vandaag ingaat, moet ervoor zorgen dat de humanitaire crisis in het gebied opgelost geraakt. Dat schrijft BBC zondag op basis van rebellengroepering Arsa.