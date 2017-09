Cholera-epidemie in Congo neemt met 528 doden zorgwekkende proporties aan

EB

9/09/17 - 20u19 Bron: AFP

Een vrouw zorgt voor haar door cholera getroffen kind in een hospitaal in Goma, Congo. © afp.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in Kinshasa haar bezorgdheid geuit over de afmetingen die de in juli in de Democratische Republiek Congo (DRC) uitgebroken cholera-epidemie heeft aangenomen. De epidemie woedt momenteel in twintig van de 26 Congolese provincies en heeft al 528 mensenlevens geëist.