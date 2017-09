Belgische moordverdachte slapend op bank opgepakt in Philadelphia

Bewerkt door: LB

9/09/17 - 16u43 Bron: The Inquirer

Vincent Simonon, verdacht van de moord op zijn buurvrouw, wordt weggeleid door agenten van de Amerikaanse binnenlandse veiligheid. © Homeland Security Philadelphia.

Een voortvluchtige Belg, die werd gezocht voor de moord op een vrouw in Verviers, is gisteren in de Amerikaanse stad Philadephia gevat terwijl hij op een bank in het treinstation lag te slapen. De 32-jarige Vincent Simonon zal aan ons land uitgeleverd worden. Dat meldt The Inquirer.

Christiane Darimont, buurvrouw van de verdachte, werd de schedel ingeslagen. © Sudinfo.