Wereldkampioene bodybuilding levend verbrand in horrorcrash

Bewerkt door: LB

9/09/17 - 15u28 Bron: Daily Mail

Alejandra Rubio was drie keer wereldkampioen Fitness en Bodybuilding. © rv.

Op weg naar een toernooi is drievoudig wereldkampioene bodybuilding Alejandra Rubio levend verbrand na een aanrijding met een vrachtwagen. Vier andere bodybuilders kwamen in dezelfde horrorcrash om het leven.

Rubio bestuurde de wagen en was eergisteren met vier collega's op weg naar een toernooi in haar geboorteland Argentinië. Op videobeelden is te zien hoe de wagen in brand staat.



De andere bodybuilders die op weg waen naar Santiago del Estero waren Elias Torres, Guadelupe David, Emanuel Villalba en Daniel Motivero. De vrachtwagenchauffeur en zijn medereiziger liepen zware brandwonden op.



Rubio was sinds 2013 voorzitter van de Argentijnse fitness- en bodybuildingbond. Drie keer werd ze wereldkampioen.