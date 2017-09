Tanzania neemt 30 kilo diamanten bestemd voor België in beslag: "Ze hebben ons al genoeg bestolen"

Door: redactie

9/09/17 - 14u49 Bron: Belga

Tanzaniaans financieminister Phillip Mpango. © rv.

Op de luchthaven van Dar Es Salam in Tanzania heeft de douane 30 kilogram diamanten in beslag genomen. De diamanten hebben een waarde van 28 miljoen euro en moesten naar België geëxporteerd worden. Dat meldt de Tanzaniaanse minister van Financiën, Phillip Mpango.

De ruwe diamanten waren afkomstig uit de Mwadui-mijn van mijnbouwbedrijf Petra Diamonds in het noorden van het Afrikaanse land. De douane nam de 30 kilogram diamanten in beslag omdat Petra Diamonds had aangegeven dat de lading slechts 14 kilogram betrof. "Ze hebben ons al meermaals bestolen, nu is het genoeg", aldus minister Mpango.



De Mwadui-mijn is een joint venture: 75 procent is in handen van Petra Diamonds, de andere 25 procent in handen van de Tanzaniaanse regering. Voor president John Magufuli staat de bestrijding van de corruptie in de mijnsector bovenaan zijn lijstje van prioriteiten.