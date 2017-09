Turks leger doodt 99 PKK'ers

Door: redactie

9/09/17 - 14u36 Bron: ANP

PKK-sympathisanten tijdens een mars ter gelegenheid van het Koerdische nieuwjaar in Diyarbakir, in maart 2016. © epa.

Turkse veiligheidstroepen hebben in de afgelopen twee weken in het zuidoosten van Turkije 99 strijders van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) gedood. Een van hen behoorde tot de "hogere rangen", aldus een mededeling vandaag van de Turkse strijdkrachten.

De strijdkrachten vielen schuilplaatsen en opslagplaatsen van de PKK aan in de provincies Sirnak en Hakkari, niet ver van de grens met Irak. Tijdens de operatie werden 420 kilo ammoniumnitraat, een grondstof voor explosieven, alsook bommen en vuurwapens in beslag genomen.



Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie beschouwen de PKK als een terroristische organisatie. De groep, die al meer dan dertig jaar vecht voor autonomie voor de overwegend Koerdische gebieden in het zuidoosten van Turkije, heeft bases in de bergen aan weerszijden van de grens.