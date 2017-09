Siegrun (46) van de weg gemaaid tijdens benefietjogging in Colombia

Door: Wannes Vansina

Een motorrijder heeft in het Colombiaanse San Gil een vrouw uit Muizen (Mechelen) aangereden terwijl ze aan het lopen was voor een goed doel. Siegrun Maeyaert (46) raakte daarbij zwaargewond, de aanrijder pleegde vluchtmisdrijf.

Siegrun werd dinsdag aangereden toen ze aan het joggen was om geld in te zamelen voor een ontwikkelingsproject in Peru. "Ze kan zich niets herinneren van het ongeval, alleen dat ze wakker werd in het ziekenhuis", vertelt haar broer Erik. De vrouw liep een ernstige hoofdwonde op.



"Ze raakte door de klap buiten bewustzijn en verloor veel bloed, maar uit een scan is intussen gebleken dat er geen hersenschade is. Ze heeft wel een zware hersenschudding. Vandaag heb ik het bericht gekregen dat ze het ziekenhuis heeft mogen verlaten." De aanrijder pleegde in eerste instantie vluchtmisdrijf, maar ging zich later na berichten in de Colombiaanse media toch melden.



Siegrun, die tot voor kort in het Nederlandse Schijndel woonde, gaf haar job en woning op om in haar eentje te kunnen rondtrekken in Zuid-Amerika. Veel geluk heeft ze bij dat reizen nog niet gehad, want bij een eerdere poging raakte kort na haar aankomst haar vinger uit de kom toen die bij het duiken bleef hangen aan een liaan. Er traden complicaties op en ze moest terugkeren. Nu is ze zinnens haar reis wél verder te zetten.