Archeologen ontdekken 3.500 jaar oud graf en mummies in Luxor

9/09/17 - 16u09 Bron: Belga

Het graf van Amenemhat, een goudsmid, werd recent ontdekt en zou het toerisme in Egypte een boost moeten geven. © reuters.

Archeologen hebben nabij de Egyptische stad Luxor een graf van een goudsmid en mummies blootgelegd. De archeologische vondsten dateren van de 18de Egyptische dynastie en zouden 3.500 jaar oud zijn. Dat heeft het Egyptische ministerie van Oudheidkunde gezegd.

De archeologen deden de ontdekking in de necropool Draa Aboul Naga, die bekendstaat om zijn oude graven en tempels, op de westelijke oever van de Nijl. Het graf van de goudsmid dateert van de 18de dynastie (16de tot 11de eeuw voor Christus).



Boost voor toerisme

Aan de ingang van het graf stonden het standbeeld van de goudsmid Amenemhat en zijn vrouw, gezeten op een stoel. Tussen hen in hing een portret van hun zoon. In een zaal vonden de archeologen diverse mummies, nog standbeelden en maskers. Een gang voerde de archeologen verder in het graf, waar ze in een tweede zaal de mummies aantroffen van een vrouw en haar twee kinderen.



Waarnemers vermoeden dat deze vondst de stilaan terug overeind krabbelende toeristische industrie in Egypte een opstoot kan geven.