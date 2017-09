Italiaanse agenten beticht van verkrachting Amerikaanse studentes

Door: redactie

9/09/17 - 13u23 Bron: ANP

De vrouwen hebben aan onderzoekers verklaard dat ze te bang waren om te schreeuwen toen de carabinieri hen verkrachtten. © epa.

Twee Amerikaanse studentes in Italië zeggen afgelopen week in Firenze te zijn verkracht door twee agenten van de carabinieri. Die hadden hen een lift naar huis gegeven uit een nachtclub waar een vechtpartij was geweest. De twee vrouwen, van 19 en 21 jaar, zeggen dat de agenten zich aan hen vergrepen voordat zij in hun kamers konden komen.