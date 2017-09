Tienermeisje kritiek na aanval van ratten in haar bed

Bewerkt door: LB

Een verlamd tienermeisje is in de Franse stad Roubaix in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen nadat ze in haar slaap was aangevallen door ratten. "Er kwam bloed uit haar oren, ik was bang dat ze een hersenbloeding had", getuigt haar vader.