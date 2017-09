Uber slaat dieselauto's in de ban in Londen

TT

Luchtvervuiling Taxidienst Uber laat vanaf eind 2019 in Londen geen bestuurders meer toe met een dieselwagen. Dat heeft het bedrijf gisteren bekendgemaakt. Taxichauffeurs krijgen een premie om hen te helpen bij de aankoop van een schonere hybride of volledig elektrische auto.

Vandaag wordt ongeveer de helft van alle ritten in de Britse hoofdstad afgelegd met een hybride of elektrische wagen. En dat aantal moet nog fors toenemen, vindt Uber, dat nu 40.000 auto's heeft rondrijden in Londen. Tegen 2022 wordt het verbod uitgebreid naar heel het Verenigd Koninkrijk.



De taxidienst pikt daarmee in op automaker Volvo, die onlangs de eerste was om aan te kondigen in 2019 te stoppen met de productie van traditionele auto's met een verbrandingsmotor. Ook verschillende landen en steden wereldwijd zijn van plan diesel- en benzinewagens te verbannen: in het Verenigd Koninkrijk zal dat het geval zijn vanaf 2040.



"Luchtvervuiling is een groeiend probleem, en wij zijn vastberaden om ons deel te doen", aldus Ubers topman voor Britse steden Fred Jones.



Uber zal een fonds van 150 miljoen pond (165 miljoen euro) oprichten om de Londense bestuurders te helpen bij de overschakeling. Wie zijn benzine- of dieselwagen inruilt voor een properder exemplaar, kan daarvoor een premie van 5.000 pond (5.500 euro) krijgen. Ook traditionele Londense taxibestuurders krijgen dat bedrag van de stad bij de aankoop van een proper voertuig.



De eerste 1.000 inwoners van Londen die hun oude dieselwagen wegdoen, krijgen van Uber bovendien een tegoedbon van 1.500 pond (1.645 euro). Om het fonds te bekostigen, komt er wel een extra heffing van 35 pence (0,38 euro) per Uberrit.