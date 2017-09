Colombiaanse rebellen vragen paus om vergeving

TT

9/09/17 - 08u10 Bron: Reuters, CNN

© epa.

Pausbezoek Tijdens zijn bezoek aan Colombia hebben de voormalige rebellen van de linkse FARC paus Franciscus om vergeving gevraagd voor hun fouten. De paus trekt vandaag naar de ooit door de drugsoorlog gedomineerde stad Medellin.

© afp. © reuters.

Gisteren kwam Franciscus aan in de stad Villavincenio, een van de laatste steden voor de Amazonejungle. De stad is de afgelopen 50 jaar een van de brandpunten geweest in de strijd van de linkse rebellengroep FARC tegen de regering in Bogota.



De paus sprak er zowel met ex-guerillastrijders als met slachtoffers van de burgeroorlog. "Wees niet bang om vergeving te vragen en vergeving te schenken", zo klonk zijn boodschap. "Het is tijd om de haat te laten varen, om van wraak af te zien."



Het is een boodschap die paus Franciscus gedurende zijn hele trip door Colombia verspreidt, in de hoop dat de Colombianen het historische vredesverdrag met de FARC van eind vorig jaar zullen aanvaarden. De voormalige FARC-leider Rodrigo Londono vroeg gisteren in een open brief alvast vergeving voor "de vele tranen en pijn die wij hebben veroorzaakt bij de mensen van Colombia".



Franciscus reist vandaag verder naar Medellin, de stad die ooit beroemd werd als de thuisbasis van het gelijknamige drugskartel met Pablo Escobar aan het hoofd. Escobar werd er in 1993 doodgeschoten met steun van de VS.



De stad en de buitenwijken hebben sinds het laatste pauselijke bezoek in 1986 een immense verandering ondergaan. Medellin geldt vandaag als een schoolvoorbeeld van stedelijke ontwikkeling. De paus zal voor honderdduizenden Colombianen een misviering opdragen nabij de luchthaven.