Door: redactie

8/09/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

Orkaan Irma raast nog steeds over de Caraïbische eilanden en ook José en Katia zijn intussen opgewaardeerd tot orkaan. Irma is de langstdurende orkaan van categorie 5 ooit boven de Atlantische Oceaan. Er zijn in totaal al 12 doden gevallen bij het natuurgeweld, maar verwacht wordt dat dat aantal nog oploopt.