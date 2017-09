Nu al één van de grootste evacuaties uit Amerikaanse geschiedenis: "Miljoenen mensen verlaten huizen op Cuba en in Florida"

Door: redactie

9/09/17 - 06u00 Bron: ANP

Dit restaurant in Miami barricadeert deuren en ramen in afwachting van orkaan Irma. © photo news.

orkaan Irma Op het eiland Cuba zijn meer dan een miljoen mensen geëvacueerd in verband met de orkaan Irma die afgelopen nacht aan land is gegaan. De Amerikaanse autoriteiten roepen op hun beurt de inwoners van verschillende districten in Florida op hun huizen te verlaten. In totaal zijn zo'n 5,6 miljoen mensen gevraagd te evacueren. Momenteel rukt de orkaan met windsnelheden tot 260 kilometer per uur op in noordwestelijke richting. Bij de doortocht van Irma in de Caraïben zijn al zeker 19 dodelijke slachtoffers geteld.

Current image of Hurricane Irma and Hurricane Jose.

Imagen actual del Huracán Irma y Huracán Jose. (sat 0045Z) #prwx #usviwx #Irma #Jose pic.twitter.com/RP9pt676OD — NWS San Juan (@NWSSanJuan) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017 Miami Beach. © photo news. Rond 3 uur vannacht Belgische tijd bevond het oog van de orkaan zich op ongeveer 80 kilometer ten noorden van de Cubaanse plaats Nuevitas, om zich volgens de plaatselijke weerdienst Insmet west-noordwestelijk aan 15 kilometer per uur te verplaatsen. Dat betekent dat de orkaan in de loop van de nacht een beetje in snelheid is afgenomen. Die afname is te verklaren door het contact met het Cubaanse vasteland.



Aan de oostelijke kusten van het eiland overschreden de windstoten niet de 95 km per uur. Maar aan de noordelijke kust waren er intense regenbuien. Daar werden windstoten van 260 km/uur gemeten. De autoriteiten verwachten dat de wind en regen nog zullen toenemen naarmate het natuurgeweld het centrum van het eiland nadert.



In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd gedacht, zullen de Bahama's van het ergste gespaard blijven. Volgens CNN-correspondent Cyriel Vanier verwacht men er nu een tropische storm, geen orkaan, en zal de schade vermoedelijk zeer beperkt blijven. Er is wel overstromingsgevaar door zware regenval. De inwoners van de hoofdstad Nassau schuilen in de "sterkste huizen" of in een van de 24 noodopvangplaatsen in de stad. © reuters.

Irma weer aan kracht gewonnen De positie van Irma vannacht om 2 uur Belgische tijd © National Hurricane Center. © reuters. Op gezag van het Amerikaanse orkaancentrum in Miami meldde CNN gisteren dat Irma, die eerder "gedegradeerd" was tot een orkaan van de tweede grootste categorie, weer aan kracht won. Ondertussen is Irma weer een orkaan van de vijfde en dus grootste categorie. De orkaan komt naar verwachting morgenochtend vroeg (lokale tijd) aan land in de Florida Keys, het zuidelijkste puntje van Florida, met de grootste kracht en zal vermoedelijk daarna weer afzwakken naar een orkaan van categorie 4.



Terwijl orkaan Irma de kust naderde, openden de autoriteiten tal van noodopvangplaatsen. Ook voorzien ze in gratis busvervoer naar die centra. Op de luchthaven van Miami vertrok rond 4 uur vannacht de laatste vlucht. Er zal vandaag en morgen geen vliegverkeer zijn.



Ongeveer 5,6 miljoen mensen in en rond Miami werden opgeroepen hun huis te verlaten. Dat is meer dan een kwart van de totale bevolking in de Amerikaanse staat. De gouverneur van Florida Rick Scott spreekt van "een levensbedreigende situatie" en heeft gezegd dat alle inwoners van Florida klaar moeten zijn voor een mogelijke evacuatie. In Florida wonen meer dan 20 miljoen mensen. Verwacht wordt dat de schade daar kan oplopen tot 135 miljard of zelfs 200 miljard dollar.



De lokale media melden dat ook eerstehulpverleners in de Florida Keys en Monroe County zullen worden geëvacueerd. Cuba. © reuters.

Regen, golven en wind Scores of people line up to enter a hurricane shelter in Miami ahead of Hurricane #Irma. https://t.co/p2XGWlNasS pic.twitter.com/XBH3sTTjEh — ABC News (@ABC) Fri Sep 08 00:00:00 MEST 2017 Edgar Westerhof van de Noord-Amerikaanse tak van advies- en ingenieursbureau Arcadis vreest voor grote overlast in de stad. Die kan volgens de expert worden getroffen door een combinatie van extreme regenval, hoge golven en ongekend harde wind. "Dat is een cocktail die je niet wilt brengen".



"Miami ligt boven zeeniveau, dus er zal zich geen situatie voordoen als in New Orleans. Als het water naar binnen stroomt, stroomt het ook weer weg", stelt hij. Toch kunnen bijvoorbeeld de elektriciteit en telecommunicatie uitvallen in de economisch belangrijke stad, waarschuwt Westerhof.

Mosterd na de maaltijd Vrouwen slaan proviand in in de Noord-Cubaanse stad Caibarien. © afp. Wateroverlast is in Miami geen nieuw probleem. De stad kampt volgens de expert met een poreuze ondergrond. "Het is een spons. Bij een hoge waterstand borrelt het water omhoog in de straten", stelt hij. Dat probleem wordt lokaal doorgaans met pompen te lijf gegaan.



Volgens Westerhof moeten in de VS nog forse stappen worden gezet op het gebied van watermanagement. "Ze zijn heel goed in 'emergency response', maar het is vaak mosterd na de maaltijd", zegt hij. "Proactief plannen is een andere tak van sport". (lees verder onder de video)





Wordt Barbuda weer getroffen? © Air Force Reserve. Het eiland Barbuda dreigt voor de tweede keer in enkele dagen getroffen te worden door een verwoestende orkaan. Helikopterpiloten en schippers zijn verwikkeld in een race tegen de klok om de 1800 overgebleven inwoners te evacueren voordat José vanmiddag arriveert.



Momenteel worden ook veerboten en andere schepen ingezet om mensen van het eiland te halen, maar het is de vraag hoelang de omstandigheden op zee de inzet van dergelijke vaartuigen nog toestaan.



Het is onduidelijk hoeveel mensen zich nog op het eiland bevinden dat grotendeels is verwoest door Irma. "Van de simpelste huizen tot complete resorts: niemand op Barbuda is gespaard. Het was armageddon'', zei helikopterpiloot Neil Dickinson tussen vluchten door in een telefonisch interview. "We gaan zo vaak mogelijk vliegen om mensen weg te halen.''



Premier Gaston Browne keerde geschokt terug van zijn inspectie van Barbuda. Hij vertelde dat 95 procent van de huizen op het eiland was verwoest of beschadigd. "We vlogen naar Barbuda en troffen daar totale verwoesting. Het was in emotioneel opzicht één van de pijnlijkste ervaringen van mijn leven'', zei hij tegen de BBC.