Nu al één van de grootste evacuaties uit Amerikaanse geschiedenis: "Miljoenen mensen verlaten huizen op Cuba en in Florida"

Dit restaurant in Miami barricadeert deuren en ramen in afwachting van orkaan Irma. © photo news.

orkaan Irma Op het eiland Cuba zijn meer dan een miljoen mensen geëvacueerd in verband met de orkaan Irma die afgelopen nacht aan land is gegaan. De Amerikaanse autoriteiten roepen op hun beurt de inwoners van verschillende districten in Florida op hun huizen te verlaten. In totaal zouden zo'n 5,6 miljoen mensen zijn gevraagd te evacueren. Momenteel rukt de orkaan met windsnelheden tot 260 kilometer per uur op in noordwestelijke richting. Bij de doortocht van Irma in de Caraïben zijn al zeker 19 dodelijke slachtoffers geteld.