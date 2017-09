Grootste evacuatie ooit uit Amerikaanse geschiedenis: "Catastrofale storm die we nooit hebben meegemaakt"

Door: redactie

orkaan Irma Op het eiland Cuba zijn meer dan een miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Irma die afgelopen nacht aan land is gegaan. De Amerikaanse autoriteiten roepen op hun beurt de inwoners van verschillende districten in Florida op hun huizen te verlaten. In totaal zijn 6,3 miljoen mensen gevraagd te evacueren. Bij de doortocht van Irma in de Caraïben zijn al zeker 22 dodelijke slachtoffers geteld. Op Sint-Maarten is officieel de noodtoestand van kracht. Irma is even in kracht gedaald, van categorie 4 naar categorie 3, maar vermoed wordt dat hij op weg naar Florida opnieuw krachtiger zal worden.

Current image of Hurricane Irma and Hurricane Jose.

Imagen actual del Huracán Irma y Huracán Jose. (sat 0045Z) #prwx #usviwx #Irma #Jose pic.twitter.com/RP9pt676OD — NWS San Juan (@NWSSanJuan) Sat Sep 09 00:00:00 MEST 2017 De positie van Irma vannacht om 2 uur Belgische tijd © National Hurricane Center. Irma is giving Cuba holy hell right now. Winds keep getting stronger. — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) In de Amerikaanse deelstaat Florida heeft de overheid in totaal 6,3 miljoen mensen gevraagd zich voor de gevaarlijke orkaan Irma in veiligheid te brengen. De orkaan heeft op zijn tocht naar Florida weliswaar aan kracht ingeboet, maar geldt nog steeds als extreem gevaarlijk. Meteorologen vrezen dat Irma weer zal aansterken voordat zij de eilandengroep Florida Keys aandoet. Dat zal morgenochtend (plaatselijke tijd) zijn. Later op de dag bereikt Irma het vasteland om koers te zetten naar West-Florida.



Op Sint-Maarten is officieel de noodtoestand van kracht. Dat heeft premier William Marlin op de lokale radio gezegd. De politie krijgt daardoor meer bevoegdheden om op te treden. Er zijn plunderingen op het eiland. Marlin riep bewoners op thuis te blijven en niet de straat op te gaan. Nederlandse militairen en marechaussees en milities van Aruba en Curaçao helpen mee de orde te herstellen op het eiland.



Ondertussen is Irma is over de Sabana-Camagüey-archipel getrokken, een reeks kleine eilanden pal voor de Noord-Cubaanse kust. Er zijn geen meldingen over slachtoffers. Een weerstation op een van de eilanden mat vanochtend windsnelheden van ongeveer 200 kilometer per uur. Duizenden bewoners van de archipel waren door de autoriteiten ondergebracht in noodopvangcentra, in de meeste gevallen in scholen. De Cubaanse overheid had gisteren voor de meeste noordelijke provincies een stormwaarschuwing gegeven, maar de gevolgen van Irma, ook materieel, lijken mee te vallen.



In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd gedacht, zullen de Bahama's, ten noorden van Cuba, ook van het ergste gespaard blijven. Volgens CNN-correspondent Cyriel Vanier verwacht men er nu een tropische storm, geen orkaan, en zal de schade vermoedelijk zeer beperkt blijven. Er is wel overstromingsgevaar door zware regenval. De inwoners van de hoofdstad Nassau schuilen in de "sterkste huizen" of in een van de 24 noodopvangplaatsen in de stad.

Florida Keys Miami Beach. © photo news. Dit restaurant in Miami barricadeert deuren en ramen in afwachting van orkaan Irma. © photo news. Irma, die eerder "gedegradeerd" was tot een orkaan van de tweede grootste categorie, had boven zee weer aan kracht gewonnen, maar is nu dus weer wat afgezwakt. De orkaan komt naar verwachting morgenochtend vroeg (lokale tijd) aan land in de Florida Keys, het zuidelijkste puntje van Florida, met de grootste kracht en zal vermoedelijk daarna weer afzwakken naar een orkaan van categorie 4. Op de Keys wakkerde de wind vandaag al flink aan. De meteorologen hebben gewaarschuwd voor extreem hoogwater.



Terwijl orkaan Irma de kust naderde, openden de autoriteiten tal van noodopvangplaatsen. Ook voorzien ze in gratis busvervoer naar die centra. Op de luchthaven van Miami vertrok rond 4 uur vannacht de laatste vlucht. Er zal vandaag en morgen geen vliegverkeer zijn.



In onderstaand filmpje is te zien hoe bewoners in Miami hun tuinmeubelen in het zwembad hebben gegooid zodat ze niet zouden wegwaaien en schade berokkenen bij de buren.





Kwart bevolking opgeroepen te vluchten © reuters. 'Dit is een catastrofale storm die we nooit eerder in onze staat hebben meegemaakt. We kunnen uw huis heropbouwen, maar niet uw leven' Gouverneur Rick Scott De ordediensten in Florida roepen alle 6 miljoen inwoners van het zuiden van de staat, meer dan een kwart van de totale bevolking, op om hun huizen dringend te verlaten. De gouverneur van Florida, Rick Scott, riep alle inwoners op hun bezittingen in te pakken en hun woningen te verlaten. Scott bestempelde Irma als "de gevaarlijkste en grootste storm die Florida ooit heeft gekend". Vooral de inwoners van de kustgebieden lopen gevaar door de verwachte overstromingen.



"Niets is belangrijker dan de veiligheid van de bevolking", voegde president Donald Trump er aan toe. In Florida wonen meer dan 20 miljoen mensen. Verwacht wordt dat de schade daar kan oplopen tot 135 miljard of zelfs 200 miljard dollar.



Ook een groot deel van de inwoners in de naburige staat Georgia moeten hun woning verlaten. De reddingsdiensten kunnen geen hulp bieden tijdens de storm, waarschuwde Scott. "Dit is een catastrofale storm die we nooit eerder in onze staat hebben meegemaakt. We kunnen uw huis heropbouwen, maar niet uw leven."



De lokale media melden dat ook eerstehulpverleners in de Florida Keys en Monroe County zullen worden geëvacueerd. De Verenigde Naties schatten in dat liefst 37 miljoen mensen getroffen kunnen worden door Irma.



Regen, golven en wind Scores of people line up to enter a hurricane shelter in Miami ahead of Hurricane #Irma. https://t.co/p2XGWlNasS pic.twitter.com/XBH3sTTjEh — ABC News (@ABC) Fri Sep 08 00:00:00 MEST 2017 Edgar Westerhof van de Noord-Amerikaanse tak van advies- en ingenieursbureau Arcadis vreest voor grote overlast in de stad. Die kan volgens de expert worden getroffen door een combinatie van extreme regenval, hoge golven en ongekend harde wind. "Dat is een cocktail die je niet wilt brengen."



"Miami ligt boven zeeniveau, dus er zal zich geen situatie voordoen als in New Orleans. Als het water naar binnen stroomt, stroomt het ook weer weg", stelt hij. Toch kunnen bijvoorbeeld de elektriciteit en telecommunicatie uitvallen in de economisch belangrijke stad, waarschuwt Westerhof.

Mosterd na de maaltijd Vrouwen slaan proviand in in de Noord-Cubaanse stad Caibarien. © afp. Wateroverlast is in Miami geen nieuw probleem. De stad kampt volgens de expert met een poreuze ondergrond. "Het is een spons. Bij een hoge waterstand borrelt het water omhoog in de straten", stelt hij. Dat probleem wordt lokaal doorgaans met pompen te lijf gegaan.



Volgens Westerhof moeten in de VS nog forse stappen worden gezet op het gebied van watermanagement. "Ze zijn heel goed in 'emergency response', maar het is vaak mosterd na de maaltijd", zegt hij. "Proactief plannen is een andere tak van sport."





Zes doden in Britse overzeese gebieden © Air Force Reserve. Bij de doortocht van orkaan Irma zijn in de Britse overzeese gebieden minstens zes doden gevallen, zo meldt de plaatselijke overheid. Vijf doden vielen er op de Britse Maagdeneilanden, één in de archipel van Anguilla. De materiële schade is enorm, meldde de plaatselijke politie. Na de passage van Irma is het gebied nog niet uit de zorgen, want haar opvolger, de orkaan José, is nu op komst.