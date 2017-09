Meer dan miljoen mensen geëvacueerd op Cuba, 650.000 rond Miami

Door: redactie

8/09/17 - 20u05 Bron: ANP

Dit restaurant in Miami barricadeert deuren en ramen in afwachting van orkaan Irma. © photo news.

orkaan Irma Op het eiland Cuba zijn meer dan een miljoen mensen geëvacueerd in verband met de orkaan Irma die zich daar, net als op de Bahama's, al laat gelden, zo hebben de autoriteiten meegedeeld. De Amerikaanse autoriteiten roepen op hun beurt 650.000 mensen op hun huizen in en rond de stad Miami te verlaten. Het gaat om de grootste evacuatie in de geschiedenis van de regio, zei burgemeester Carlos Giménez van de county Miami-Dade.

Om 18 uur Belgische tijd bevond het oog van de orkaan zich op ongeveer 190 kilometer ten noordoosten van de Cubaanse plaats Nuevitas, om zich volgens de plaatselijke weerdienst Insmet west-noordwestelijk aan 22 kilometer per uur te verplaatsen.



Aan de oostelijke kusten van het eiland overschreden de windstoten niet de 95 km per uur. Maar aan de noordelijke kust waren er intense regenbuien. De autoriteiten verwachten dat de wind en regen nog zullen toenemen naarmate het natuurgeweld het centrum van het eiland nadert.



Irma wint weer aan kracht

Op gezag van het Amerikaanse orkaancentrum in Miami meldde de Amerikaanse nieuwszender CNN dat Irma, die vandaag "gedegradeerd" was tot een orkaan van de tweede grootste categorie, weer aan kracht wint.



In het gebied rond Miami wonen ongeveer 5,5 miljoen mensen. Terwijl orkaan Irma de kust naderde, openden de autoriteiten tal van noodopvangplaatsen. Ook voorzien ze in gratis busvervoer naar die centra. De luchthaven van de stad is nog open, maar veel vluchten zijn geschrapt.



De orkaan komt naar verwachting zondagochtend vroeg (lokale tijd) aan land in het zuiden van Florida. In de staat moeten ongeveer 1,2 miljoen mensen op last van de autoriteiten verplicht een veilig heenkomen zoeken, becijferde ABC News.



Regen, golven en wind

Edgar Westerhof van de Noord-Amerikaanse tak van advies- en ingenieursbureau Arcadis vreest voor grote overlast in de stad. Die kan volgens de expert worden getroffen door een combinatie van extreme regenval, hoge golven en ongekend harde wind. "Dat is een cocktail die je niet wilt brengen".



"Miami ligt boven zeeniveau, dus er zal zich geen situatie voordoen als in New Orleans. Als het water naar binnen stroomt, stroomt het ook weer weg", stelt hij. Toch kunnen bijvoorbeeld de elektriciteit en telecommunicatie uitvallen in de economisch belangrijke stad, waarschuwt Westerhof.



Mosterd na de maaltijd

Wateroverlast is in Miami geen nieuw probleem. De stad kampt volgens de expert met een poreuze ondergrond. "Het is een spons. Bij een hoge waterstand borrelt het water omhoog in de straten", stelt hij. Dat probleem wordt lokaal doorgaans met pompen te lijf gegaan.



Volgens Westerhof moeten in de VS nog forse stappen worden gezet op het gebied van watermanagement. "Ze zijn heel goed in 'emergency response', maar het is vaak mosterd na de maaltijd", zegt hij. "Proactief plannen is een andere tak van sport".