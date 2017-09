Grootste evacuatie ooit rond Miami: 650.000 mensen moeten hun huizen verlaten

Door: redactie

8/09/17 - 20u05 Bron: ANP

Dit restaurant in Miami barricadeert deuren en ramen in afwachting van orkaan Irma. © photo news.

orkaan Irma De Amerikaanse autoriteiten roepen 650.000 mensen op hun huizen in en rond de stad Miami te verlaten. Het gaat om de grootste evacuatie in de geschiedenis van de regio, zei burgemeester Carlos Giménez van de county Miami-Dade.

In het gebied wonen ongeveer 5,5 miljoen mensen. Terwijl orkaan Irma de kust naderde, openden de autoriteiten tal van noodopvangplaatsen. Ook voorzien ze in gratis busvervoer naar die centra. De luchthaven van de stad is nog open, maar veel vluchten zijn geschrapt.



De orkaan komt naar verwachting zondagochtend vroeg (lokale tijd) aan land in het zuiden van Florida. In de staat moeten ongeveer 1,2 miljoen mensen op last van de autoriteiten verplicht een veilig heenkomen zoeken, becijferde ABC News.