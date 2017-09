Trump ontmoet nieuwe ambassadeur Rusland: "Warm en constructief"

Door: redactie

8/09/17 - 19u42 Bron: ANP

© photo news.

De nieuwe Russische ambassadeur in de VS heeft een bezoek gebracht aan president Donald Trump en zijn geloofsbrieven overhandigd. Anatoli Antonov verklaarde na afloop dat hij een "warme en constructieve" ontmoeting met het Amerikaanse staatshoofd had gehad.