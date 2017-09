Meisje (15) kan na 29 dagen ontsnappen aan verkrachters door meer over te zwemmen

Steven Powers, Thomas Barker en Joshua Holby. © ap.

Na 29 gruwelijke dagen kwam er een einde aan de lijdensweg van een Amerikaanse tiener van 15 uit Alexandria, Minnesota. Het meisje was ontvoerd, werd tegen haar wil vastgehouden en verkracht door drie criminelen. Toen ze na bijna een maand even alleen gelaten werd, kon ze ontsnappen, door een meer over te zwemmen. De politie prijst de moed en de kracht van de tiener.

Het was een boer die thuis iets vergeten was en in het grasveld het meisje plots van ver opmerkte. Hij dacht dat het een hert was, maar herkende dan de tiener die al weken vermist was. Ze was het meer overgezwommen toen haar drie ontvoerders lunch gingen halen. In het water had ze zich ontdaan van haar schoenen en broek.



Thomas Barker (32), Steven Powers (20) en Joshua Holby (31) werden dinsdag gearresteerd als de vermoedelijke daders. De drie hadden haar op 8 augustus ontvoerd en hielden haar gevangen in een kast. Ze mishandelden haar "als een beest" en verkrachtten herhaaldelijk, zei de politie. Ze probeerden ook een paar keer haar te vermoorden.



Thomas Barker was een kennis van de familie. Hij had het slachtoffer in zijn auto gelokt en haar mee naar zijn mobiele huis genomen. Daar werd de tiener vastgebonden en met wapens bedreigd. De verkrachters brachten haar naar verschillende plekken en uiteindelijk naar een afgesloten eigendom aan Thompson Lake in Grant County. Van daar kon ze weggeraken.



Toen de politie haar oppikte bij de boer die haar had gevonden, zag ze de auto van Steven Powers passeren. Hij werd meteen aangehouden. Zijn twee kompanen konden even later ook ingerekend worden.