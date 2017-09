Warme grotten onder ijs Antarctica herbergen mogelijk nieuwe diersoorten

© afp.

Het is koud op Antarctica, maar onder het ijs bevinden zich ook grotten met warme temperaturen tot 25 graden Celsius. Onderzoekers hebben in bodemstalen uit ondergrondse holen rond de vulkaan Mount Erebus op Antarctica DNA van mossen, algen en kleine diertjes gevonden. Ook DNA dat niet matcht met bekende soorten.

Mount Erebus is een actieve vulkaan op het eiland Ross op Antarctica. Rond de vulkaan bevinden zich verscheidene holen uitgehouwen onder het ijs door stoom. Wetenschappers hebben onderzoek verricht dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Polar Biology.



"Er is licht bij de grotopeningen en licht dringt dieper door in bepaalde grotten die bedekt zijn met een dunnere laag ijs", zegt co-auteur, dr. Ceridwen Fraser van de Australian National University (ANU) in Canberra. Het meeste DNA komt overeen met dat van planten en dieren die al elders op Antarctica aangetroffen werden. Maar ander DNA kon dan weer niet helemaal geïdentificeerd worden, zegt Fraser.



Nieuwe wereld

Zijn collega-onderzoeker, prof. Craig Cary van de Nieuw-Zeelandse University of Waikato, bevestigt dat eerdere studies al wezen op een scala aan bacteriën en schimmels in de vulkanische holen. "Maar dit onderzoek wijst op de aanwezigheid van hogere planten en dieren", zegt hij.



Een derde mede-auteur van het wetenschapsartikel, prof. Laurie Connell van de University of Maine, zegt dat de studie nog niet bewijst dat de planten en dieren vandaag nog altijd in de grotten leven. "Nu moeten we die van naderbij bekijken en gaan zoeken naar levende organismen. Als die bestaan, dan opent dit de deur naar een opwindende nieuwe wereld", zegt ze.



Antarctica telt wel meer vulkanen. Er zouden zich dus weleens meer van dat soort grottensystemen onder het ijs op het continent kunnen bevinden.