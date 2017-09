Bouw nieuwe sluis in Terneuzen definitief gegund aan Vlaams-Nederlands consortium

MV

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft de opdracht voor de aanleg van een nieuwe sluis in de Nederlandse gemeente Terneuzen definitief aan het consortium Sassevaart gegund. Dat zal de sluis bouwen voor zowat 753 miljoen euro. De nieuwe sluis, een van grootste ter wereld, is nodig om de toegang tot het Kanaal Gent-Terneuzen veilig te stellen. In 2022 moet het project rond zijn en het eerste schip door de nieuwe sluis varen.

Volgens studies dreigt voor binnenvaartschepen een capaciteitsprobleem in de kanaalzone en zijn aanpassingen nodig om steeds grotere zeeschepen in de toekomst vlotte doorvaart vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen te garanderen. Daarom werd in 2015 besloten om een nieuwe sluis te bestuderen.



De opdracht is nu gegund aan het consortium Sassevaart, dat bestaat uit Nederlandse en Belgische bedrijven die midden 2018 aan de bouw zullen beginnen. "We zijn blij met deze Vlaams-Nederlandse combinatie, zodat we als opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik kunnen maken van de Vlaamse en Nederlandse kennis en kunde", zegt projectdirecteur Eric Marteijn. Het consortium Sassevaart wordt gevormd door BAM (de Nederlandse en Belgische zusterondernemingen BAM Infra en BAM Contractors), de Belgische baggergroep DEME en de Belgische bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere.



Het complex heeft afmetingen vergelijkbaar met de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal: 427 meter lang en 55 meter breed.



Tijdelijk kanaal

Door de keuze voor het plan van Sassevaart zal de Middensluis aanzienlijk langer open blijven, namelijk tot 2021. Er komt een tijdelijk doorvaartkanaal waardoor het scheepvaartverkeer langer dan verwacht gebruik kan maken van drie sluizen. Het consortium probeert omgevingsschade en geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken.