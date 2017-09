Polen gaat door met omstreden jusitiehervorming

Door: redactie

8/09/17 - 16u48 Bron: Belga

Protestmars tegen de justitiehervormingen die de scheiding der machten in het gedrang brengen. © epa.

De Poolse regering is nog altijd van plan door te zetten met de justitiehervorming die het land al verschillende keren op kritiek uit Europa kwam te staan.

Pools president Andrzej Duda. © epa.

De wetsontwerpen van de regering wijzen duidelijk aan welke richting justitie moet inslaan, aldus de Poolse Nationale Stichting, een soort pr-bureau van de overheid.



Reclamecampagne

Een reclamecampagne van deze Stichting, op tv, straataffiches en online moet de Polen overtuigen van de noodzakelijkheid van deze hervorming. Op basis van die campagne is al te besluiten dat de regering niet van plan is een compromis te sluiten nadat president Andrzej Duda eerder zijn veto uitsprak tegen twee van de drie wetsvoorstellen van de regering.



Scheiding der machten

Experts menen dat zo'n justitiehervorming het einde zou betekenen van de scheiding der machten in Polen. Met de hervorming zoals ze voorligt krijgt de minister van Justitie verregaande bevoegdheden: zo kan hij rechtspraak beïnvloeden. In juli waren tienduizenden Polen op straat gekomen tegen de geplande hervormingen.



Over een tweetal weken wordt van president Andrzej Duda een tegenontwerp voor delen van de controversiële hervorming verwacht.