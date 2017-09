Orkaan Irma verhindert lancering spionagesatelliet in Californië

jv

Een voor 14 september voorziene lancering van een Amerikaanse spionagesatelliet is vanwege orkaan Irma uitgesteld, zelfs al vindt die plaats vanop de basis Vandenberg in Californië. Dit heeft het Amerikaanse lanceerbedrijf United Launch Alliance (ULA) meegedeeld. Op Cape Canaveral is het Kennedy Space Center (KSC) vandaag tot zeker maandag dichtgegaan, zo meldt Nasa.

Een Atlas-V draagraket moet de NROL-42 van de Amerikaanse inlichtingendienst NRO in de ruimte brengen. Maar vanwege de nakende aankomst van de orkaan Irma in Florida keert een deel van het broodnodige personeel om de Atlas af te vuren van de westelijke naar de oostelijke Sunshine State terug. "De veiligheid van onze werknemers en hun gezinnen liggen aan de basis van deze beslissing", zegt ULA.



Irma zou maandag (plaatselijke tijd) de lanceerbasis Cape Canaveral in Florida bereiken. De basis is zich momenteel aan het voorbereiden op die aankomst.



Een nieuwe lanceerdatum komt er pas eenmaal de impact van het natuurgeweld bekend is, zegt het lanceerbedrijf.



Het wordt de zesde lancering van ULA dit jaar en de 121ste sinds het bedrijf in 2006 ontstond. Het zal ook de 25ste keer zijn dat ULA een satelliet voor de NRO lanceert. Voor de Atlas-V is het een 73ste missie.



Irma bezorgt de ruimtehaven KSC mogelijk zware regenval en hevige wind. Van zodra de medewerkers weer aan de slag kunnen, heropent het KSC. Niettemin blijft tijdens de sluiting voor missies essentieel personeel aan de slag.