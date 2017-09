Partijlid Macron organiseerde betaalde trips naar het parlement

MV

Een afgevaardigde van Les Républicains en Marche (LREM), de partij van de Franse president Emmanuel Macron, is vrijdag onder vuur komen liggen nadat was vastgesteld dat de vrouw via haar bedrijf betaalde uitstapjes naar de Assemblée nationale organiseert. Het parlementslid in kwestie is Pascal Fontenel-Personne, eigenaar van een transportbedrijf. Zij biedt voor 119 euro reisjes vanuit Le Mans naar de Assemblée in Parijs aan, zo meldde het weekblad Marianne.

Parlementsvoorzitter François de Rugy heeft de zaak al naar de ter zake bevoegde deontologische kamer verwezen.



Access Tours biedt voor 119 euro het transport aan, plus de diensten van de chauffeur, ontbijt (drank inbegrepen), het bezoek aan het parlementsgebouw én, last but not least, de aanwezigheid van de volksafgevaardigde.



De uitstapjes betekenden koren op de molen voor de linkse oppositiepartij La France insoumise, die "betreurde" dat afgevaardigden van LREM zich gedragen "in complete tegenspraak" met de onlangs in een wettekst vastgelegde "normen" in het kader van de "moralisering van het openbaar leven".



In een communiqué verweerde Fontenel-Personne zich met de argumenten dat zij zich van zodra zij was verkozen uit de bedrijfsleiding had teruggetrokken en dat de uitstapjes naar Parijs (of althans de toegang tot de Assemblée) gratis waren. Op de website van Access Tours prijkte vrijdag alleszins de mededeling dat "elk personenvervoer naar de Assemblée national vanaf vandaag is geannuleerd".