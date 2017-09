Duitsland niet van plan in te gaan op Poolse vraag naar extra herstelbetalingen

MV

8/09/17 - 14u55 Bron: Belga

De stad Warschau op het einde van de Tweede Wereldoorlog, een stad in puin. © Wiki.

De Duitse regering heeft de in Polen alsmaar luider wordende roep om herstelbetalingen voor de schade van de Tweede Wereldoorlog van de hand gewezen. Voor de "onbegrijpelijke misdaden" van de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland zijn verantwoordelijkheid al genomen, aldus regeringswoordvoerder Steffen Seibert vrijdag.

Polen heeft al aanzienlijke herstelbetalingen gekregen, en daarbovenop kwamen ook betalingen voor de gevolgen van het onrecht dat het nationaalsocialisme aanrichtte. In 1953 heeft Polen laten weten dat het vanaf dan afziet van verdere eisen, en heeft dat meermaals herhaald. "De Duitse regering ziet geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de volkenrechtelijke doeltreffendheid van die beslissing uit 1953", aldus Seibert.



Al een aantal weken voert de rechts-conservatieve regering in Warschau de druk op Berlijn op, maar daar is men niet bepaald onder de indruk. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Blaczczak schatte de materiële oorlogsschade begin september op een 940 miljard euro. Zijn collega Witold Waszczykowski corrigeerde hem begin deze week, dat dat bedrag "wellicht nog veel hoger" ligt.