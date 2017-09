Nederlands kabinet akkoord met F-16's naar Midden-Oosten

MV

Het Nederlandse kabinet heeft vrijdag ingestemd met de verlenging van de missies in Irak, Afghanistan en Mali. Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie na de ministerraad bevestigd. Ze wilde verder niets kwijt omdat de Tweede Kamer pas komende week een brief krijgt over het besluit.

Er gaan vier F-16's vanaf januari voor een jaar naar het Midden-Oosten om terreurgroep IS in Irak en Syrië te bestrijden, aldus bronnen. Ze nemen deze taken weer van de Belgen over. Van oktober 2014 tot en met juni vorig jaar waren de gevechtsvliegtuigen hier ook al actief. Ze opereren vanaf de basis al-Azraq in Jordanië.



Ook het trainen van militairen in Irak gaat door. Iraakse commando's worden opgeleid en gesteund in het veld. Verder zijn er een reeks militaire trainingen voor Koerdische strijders (peshmerga's) in Noord-Irak. Meer dan honderd Nederlandse militairen worden hiervoor ingezet.



De bijdrage aan VN-missie Minusma in Mali gaat een jaar voort. Nederland voert hier verkenningen uit. Het aantal militairen gaat wel van 290 naar ongeveer 250. Dat heeft voornamelijk te maken met de overdracht van Camp Castor in Gao aan de Duitsers.



De derde missie die verlengd wordt met een jaar, is die in Afghanistan. Hier trainen en adviseren honderd Nederlandse militairen het veiligheidsapparaat. Bijna alle militairen zijn gelegerd in Mazar-e-Sharif.



De inzet van 270 militairen in Litouwen wordt binnenkort ook verlengd door de ministerraad net als de bijdrage aan de Europese antipiraterijmissie Atalanta voor de kust van Somalië.