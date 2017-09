"Mijn nachttafel was een koelkast, zo kon ik ook 's nachts eten": dit koppel viel samen 178 kilo af

Koen Van De Sype

Eten was wat hen bij elkaar bracht, maar ook wat bijna hun dood werd. De Braziliaanse Fernando (31) en Debora (36) Mendaçolli uit São Paulo genoten zó van lekker voedsel dat ze steeds maar bijkwamen, tot ze samen 350 kilogram wogen. Na een hele reeks genante voorvallen - waarbij ze onder meer door een hotelbed zakten en Debora uit een stoel moest worden losgezaagd - kwam het besef dat er iets moest veranderen wilden ze nog lang leven. En ze gooiden hun leven spectaculair om.

De twee leerden elkaar kennen op het werk en het klikte meteen. "Debora was op dat moment mijn baas", aldus Fernando, een relatietherapeut. "Al snel kwamen we te weten dat we een gemeenschappelijk passie hadden: eten."



Huwelijksbootje

Op dat moment woog Debora 115 kilogram en Fernando 140 kilogram. Een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje en nog eens drie jaar verder waren ze samen 95 kilogram bijgekomen. "Ik had al twee dochters uit een vorig huwelijk en kreeg voor het eerst problemen met mijn gewicht toen ik van hen bevallen was", weet Debora. "Ik slaagde er maar niet in om de zwangerschapskilo's kwijt te raken." Lees ook Hoe Oscar Willems zich klaarstoomde voor Spitsbroers in 3 maanden tijd

Van daar ging het van kwaad naar erger. "Fernando en ik propten ons vol bij het ontbijt met brood, cake, koekjes en koffie", gaat ze verder. "Lunch bestond uit typische Braziliaanse gerechten met vlees, rijst, bonen, aardappelsalade en frieten. Tussendoor snackten we koekjes, chips, chocolade, ijs en frisdranken. We waren obsessieve eters en stopten veel te veel naar binnen."



Pizzatent

"Tegenover ons huis was een pizzatent en elke avond aten we samen drie of vier grote pizza's op. Mijn nachttafel was een kleine koelkast. Zo hoefde ik 's nachts, als ik even wakker werd, gewoon maar mijn arm uit te strekken om iets te kunnen eten. Elke maand deden we 1.326 euro op aan eten en dan reken ik niet de porties van de kinderen mee", vertelt Debora. (lees hieronder verder) © Facebook.

Maar hun gewicht had ook een genante keerzijde. Zo zakten ze tijdens een vakantie in Londrina door het kingsize bed waarin ze sliepen en werden ze verplicht om de reparatie te betalen. Debora kwam op kantoor op zeker moment vast te zitten in een stoel en ze moest er worden uitgezaagd. En ook het openbaar vervoer nemen was voor haar niet meer evident. Ze raakte niet meer door de doorgang aan de kaartjescontrole en zakte door haar benen als ze de bus wilde opklauteren.



Seksleven

"Ons seksleven was een uitdaging", vertelt ze. "We verlangden wel naar elkaar, maar praktisch was het niet altijd even eenvoudig. Fernando zei altijd dat we seks hadden alsof we op een schommel zaten: het was ofwel kussen, ofwel penetreren. Heel frustrerend. Op het einde kon ik nog nauwelijks rechtstaan en Fernando moest me zelfs helpen bij het aankleden en als ik naar toilet moest."

Langzaamaan kwam echter het besef dat hun gewicht ook een impact had op hun gezondheid. Fernando woog intussen 180 kilogram en Debora 170 kilogram. Ze overwogen een maagband, maar dat strandde op de angst van Debora dat ze een operatie niet zou overleven. Fernando wilde er alleen niet mee doorgaan uit angst zijn vrouw te verliezen. "Ik droomde er eigenlijk al van sinds ik een tiener was, want ik haatte het om zwaar te zijn", vertelt hij. "Maar ik wist dat het een vernietigende impact op Debora zou hebben, die toen al zwaar depressief was. Als ik zou afvallen en zij niet, zou ze het niet overleven."



Keerpunt

Het keerpunt kwam er toen een vriendin van Debora de maagband succesvol liet plaatsen. "Ik dacht: ik kan inderdaad sterven op de operatietafel, maar het zal dan toch zijn in een poging mijn leven te redden op langere termijn", aldus Debora. "Daarop maakte ik een afspraak bij dezelfde dokter." (lees hieronder verder) © Facebook.