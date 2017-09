Amerikaanse studentes in Firenze "verkracht door Carabinieri"

MV

8/09/17 - 12u28 Bron: Belga

Twee Amerikaanse studentes die via een uitwisselingsprogramma in Firenze studeren, zeggen dat zij na een nachtje uit in de Toscaanse hoofdstad verkracht zijn geweest door politieagenten. De veronderstelde feiten speelden zich af in de nacht van woensdag op donderdag, aldus de Florentijnse krant La Nazione.