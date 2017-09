Vrouw doet onthutsende ontdekking over verloofde als Facebook haar nieuwe vriendschap suggereert

Koen Van De Sype

Ze had net een huwelijk van 10 jaar achter de rug en het was met enige aarzeling dat de Britse Amanda Chreighton (32) besloot om zich weer open te stellen voor een relatie. Maar toen ze in oktober 2013 de charmante Chris Walker ontmoette, verdwenen al haar twijfels als sneeuw voor de zon. Twee jaar later waren ze verloofd en alles leek in de plooi te vallen. Tot ze opeens een vreemde vriendschapssuggestie kreeg op Facebook. Toen ze de foto van de vrouw beter bekeek, sloeg haar hart over.

Tot dan toe was alles nochtans als in een droom gegaan. "Chris pakte me meteen in op de eerste date", vertelt de kapster. "We stuurden een maand berichtjes en uiteindelijk besloten we om samen iets te gaan drinken in een pub in Newcastle. Hij was grappig en de avond eindigde met een kus."



Druk

Na vier maanden waren ze officieel een koppel, maar kort daarna moest hij plots voor zes weken naar de andere kant van het land voor het werk. "Ik bood aan om hem eens te komen opzoeken, maar dat wilde hij niet. Ik vond het raar, maar nam aan dat hij het druk had. Hij reageerde ook niet op berichten en telefoontjes. Toen ik hem erover aansprak bij zijn terugkomst, vroeg hij me ten huwelijk." Lees ook Onderzoeksbureau: "Gebruikcijfers Facebook kloppen niet"

Ze was verrast, maar tegelijk dolgelukkig. "Ik vergaf hem onmiddellijk alles en oordeelde dat hij gewoon stress had door zijn werk", zegt ze. Meteen begon ze hun grote dag te plannen. Tot ze in december 2014 plots iets eigenaardigs opmerkte op Facebook. Bij haar vriendschapssuggesties.



Daar werd haar een vrouw voorgesteld en toen ze naar haar profielfoto keek, zag ze dat Chris er ook opstond. "Ik herkende hem meteen en dus klikte ik erop. Mijn mond zakte letterlijk open toen ik hem ook op andere foto's met haar zag, hand in hand", aldus Amanda. "En terwijl ik door het profiel surfte, ontdekte ik dat hij met de vrouw getrouwd was. Ze hadden zelfs een kind samen."



Gelogen

Chris Walker bleek ook niet zijn echte naam te zijn. "Hij had tegen me gelogen. Over alles. Ik was in shock en tegelijk kwaad. Ik belde hem onmiddellijk om het te confronteren en hij hing meteen op. Daarop nam ik al zijn spullen die bij mij thuis lagen en gooide ze op straat. Vervolgens stuurde ik een bericht naar zijn vrouw, maar zij geloofde me niet en zei dat ik loog."