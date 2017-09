Bijna 26.000 illegale vuurwapens gerecupereerd in Australië

MV

In een Australische overheidscampagne bestemd om te verhinderen dat wapens in handen vallen van misdadigers of jihadisten, zijn tot dusver bijna 26.000 vuurwapens en 146 kilo explosieven aan de bevoegde instanties overhandigd. In maart had de deelstaat New South Wales een algehele amnestie beloofd voor eenieder die springstof aan de politie zou bezorgen. De politie zou ook geen vragen stellen over de herkomst van het tuig.