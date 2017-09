Eerste testvliegtuigje landt op Sint-Maarten

Bewerkt door: ib

De nasleep van orkaan Irma op het Nederlandse deel van Sint-Maarten. © reuters.

Het is de hulpdiensten gelukt een testvliegtuig van de kustwacht van Curaçao te laten landen op de zwaar gehavende luchthaven van Sint-Maarten. Marinecommandant De Vin zei tegen de Nederlandse omroep NOS dat nu duidelijk is dat het vliegveld bruikbaar is en dat "vrijdag (vandaag, red) meer vliegtuigen die kant op kunnen".

Alleen vliegtuigen die zonder hulp van de verkeerstoren zelfstandig kunnen landen, kunnen er terecht. In het testvliegtuigje zat een klein detachement extra politieagenten. Die worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid op Sint-Maarten.



De Vin verwacht dat er tot en met zaterdag hulpgoederen naar het vliegveld van Sint-Maarten kunnen worden gevlogen. Daarna gaat het vliegveld weer tijdelijk dicht in verband met het naderen van de orkaan José.



Ook tweede Nederlands marineschip aangekomen

Ook het marineschip Zr. Ms. Zeeland is afgemeerd in de haven van Sint-Maarten. Het schip is daar om hulp te verlenen na de orkaan Irma. Commandant André van der Kamp liet via Twitter weten dat met het lossen van de noodhulpgoederen kon worden begonnen.



Het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland heeft een helikopter en bootjes aan boord om mensen en hulpgoederen aan land te brengen. Bovendien is aan boord plek voor ongeveer honderd evacués.



Eeerder meerde het marineschip Zr. Ms. Pelikaan al af in de containerhaven van Philipsburg op Sint-Maarten. De bemanning heeft daarna hulpgoederen gelost.