Luciferdoosje leidt speurders naar Ramblas: loodgieter ontdekt bommenlabo in Parijse flat

GUY VAN VLIERDEN

8/09/17 - 05u00

© LCI.

In Villejuif nabij Parijs is een explosievenlab ontmanteld dankzij een alerte loodgieter. Twee opgepakte verdachten beweren dat de springstof diende om een bank te beroven. Maar de Franse binnenlandminister zegt dat er banden met Syrië zijn - en ook een link met de terreur in Spanje wordt nog onderzocht.

© LCI.

Het was een telefoontje van een loodgieter aan een lokale politieagent dat mogelijk een nieuwe aanslag heeft verijdeld. De stielman was woensdagochtend naar een appartementsgebouw in Villejuif getrokken voor een waterlek. Op het balkon van een flat op de derde verdieping trof hij een tentje aan waarin verdachte voorwerpen stonden. Of de flessen met chemicaliën, gasbranders, soldeerbout en bedrading dienden om een bom dan wel drugs te produceren, wist hij niet. Maar hij vond ze wel het melden waard.



Specialisten van de politie ontdekten al gauw dat er TATP was vervaardigd, de springstof die al vaak is gebruikt door IS. Honderd gram lag klaar voor gebruik, terwijl er voldoende grondstof resteerde om aanzienlijk meer te maken. De twee verdachten die dezelfde dag nog opgepakt werden - onder wie de huurder van het appartement en de gebruiker van een garage waarin ondertussen ook nog bestanddelen voor een bom werden ontdekt - stonden niet voor radicalisme bekend. Zij beweren dat de springstof diende om een bank te beroven.



Tussen de spullen viel ook een doosje lucifers op. Dat trok de aandacht van de speurders omdat het in het Spaans is bedrukt.



Heeft de loodgieter mogelijk IS-terroristen ontmaskerd? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!