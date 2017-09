Aanhoudende erectie kwelt man die verslaafd is aan plastische chirurgie

Bewerkt door: LB

7/09/17 - 21u36 Bron: Daily Mail

De 45-jarige Kroaat Neven Ciganovic is ervan overtuigd dat de internationale roem nu binnen handbereik ligt. © Instagram / nevencigi.

De 45-jarige Kroatische stilist Neven Ciganovic is verslaafd aan plastische chirurgie. De laatste operatie die hij onderging zal hij niet licht vergeten. Na een neuscorrectie zat hij opgezadeld met een permanente erectie, een hoogstvervelende aandoening die als priapisme bekendstaat. Dat was een neveneffect van de verdoving.

Neven werd voor een realityshow gefilmd toen het ongemak de kop opstak. "Voor de operatie werd ik volledig verdoofd en daar heb ik slecht op gereageerd", weet hij. Hij lag nog op de operatietafel toen de artsen zagen dat de patiënt priapisme kreeg. Helse pijn Dat is een ongewenste, langdurige en doorgaans pijnlijke erectie die optreedt zonder seksuele opwinding. Indien de aandoening niet binnen de 24 uur wordt behandeld, kan de penis blijvende schade oplopen en in sommige gevallen leidt dit tot erectiestoornissen. De realityster herstelde in een ziekenhuis in de Servische hoofdstad Belgrado. Hij beweert dat hij daar geen pijnstillers kreeg, hoewel hij helse pijn doorstond. Hij verklaarde dat hij opnieuw moest geopereerd worden om van zijn erectie verlost te raken en dat hij nog maandenlang hinder zou ondervinden. Internationale roem Ciganovic onderging al een dozijn esthetische ingrepen, waaronder drie aan zijn neus. Ook zijn lippen, buik en kin zijn al verbouwd. Hij meent dat de laatste neuscorrectie, om zijn neustussenschot recht te zetten, zijn look zoveel goeds zal doen dat het internationale sterrendom nu binnen handbereik komt.

WAT IS PRIAPISME?

© Wikimedia .

Je hebt ze wel gezien toen je met vakantie was in Griekenland of Turkije: de beeldjes van Priapus, zoon van Aphrodite (de godin van de liefde) en Bacchus (de god van de wijn en de extase).



Deze figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie is de vruchtbaarheidsgod en beschermer van het vee, vruchtdragende planten, tuinen en het mannelijk geslachtsdeel. Hij bood ook bescherming tegen het boze oog door de oogkas te penetreren met zijn penis. De kerel was, om het zacht uit te drukken, goed geschapen en over stamina had hij ook niet te klagen.



Eikel blijft zacht

Priapisme, de aandoening die naar deze godsfiguur werd genoemd, is een aanhoudende en vaak pijnlijke erectie die urenlang kan duren. De erectie is niet noodzakelijk het gevolg van seksuele stimulatie of opwinding en houdt niet op na een zaadlozing. De penis is de hele tijd stijf en onbuigzaam, maar de eikel blijft doorgaans zacht.



Michael Jackson

Het is niet de eerste keer dat anesthesie in verband wordt gebracht met priapisme, maar artsen weten nog altijd niet waarom een verdoving het ongemak in gang zet. Bepaalde studies wijzen erop dat propofol, het verdovingsmiddel waarvan Michael Jackson in 2009 een overdosis nam, priapisme kan veroorzaken.



Wie denkt dat het een zegen is: vergeet het. Indien je niet binnen de 24 uur wordt behandeld, kan je penis onherstelbaar beschadigd raken en kan je in de toekomst erectieproblemen krijgen.