Coca-Cola looft miljoen dollar uit voor suikervervanger

Frisdrankgigant Coca-Cola looft een miljoen dollar (830.000 euro) uit voor de onderzoeker die met een nieuwe alternatieve caloriearme of -vrije zoetstof op de proppen komt.

Het bedrijf deelde het nieuws vandaag mee nu de vraag naar suikerhoudende dranken steeds blijft dalen. Coca-Cola wil tegen 2020 het suikergehalte in zijn drankenassortiment met 10 procent terugdringen.



"We zijn steeds op zoek naar nieuwe en betere ingrediënten. We weten dat goede ideeën van overal kunnen komen", zei Robert Long, adjuncttopman en verantwoordelijke innovatie, in Berlijn.



Coca-Cola zoekt al langer naar bijkomende caloriearme alternatieven om de veranderde consumpiegewoonte tegemoet te komen. Het bedrijf zet bijvoorbeeld meer in op sappen, smoothies en suikervrije dranken.