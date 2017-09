Reiziger sterft op toilet in Nederlandse trein

Bewerkt door: HA

7/09/17 - 17u57

Op een toilet van een trein in Amsterdam Centraal is vanmiddag een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de Nederlandse politie.

De persoon, over wie nog niets bekend is, werd gevonden in een intercity direct. Volgens getuigen is de overleden persoon een man. Het lichaam is inmiddels uit de trein verwijderd. Tijdens het onderzoek was spoor 14 afgesloten voor de politie. Volgens de lijkschouwer van de politie stierf de persoon een natuurlijke dood. Het politieonderzoek is daarmee afgerond.



De Nederlandse Spoorwegen denken de gevolgen voor het treinverkeer te kunnen beperken.