Spaans parket-generaal kondigt vervolging Catalaanse leiders aan om referendum

Het Spaanse parket-generaal heeft vandaag vervolgingen aangekondigd tegen politici in Catalonië die meewerken aan de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum. Kiesmateriaal "bestemd om het illegale referendum voor te bereiden of te houden" zal in beslag genomen worden, aldus procureur-generaal Jose Manuel Maza.

Burgemeesters van de 948 Catalaanse gemeentes moeten kiezen: de regionale wet die wordt betwist door de centrale regering toepassen of niet

De separatistische regering in Catalonië wil op 1 oktober een onafhankelijksheidsreferendum organiseren, hoewel het Spaanse Grondwettelijk Hof dat verboden heeft. Het Catalaanse parlement keurde gisterenavond de wet op het referendum goed. Die "installeert een uitzonderlijk juridisch regime om het onafhankelijkheidsreferendum te reguleren en te garanderen". De conservatieve regering in Spanje wil die tekst vandaag nog voor het Grondwettelijk Hof aanvechten.



De Catalaanse regering versnelt intussen de concrete voorbereidingen voor het referendum. Aan de burgemeesters van de regio is gevraagd een lijst over te maken van beschikbare kiesbureaus. Ze moeten dat "binnen de 48 uur" via e-mail laten weten. De burgemeesters van de 948 Catalaanse gemeentes moeten dus een keuze maken: een regionale wet die wordt betwist door de centrale regering in Madrid toepassen of niet.



De Catalaanse autoriteiten hebben ook al een kiescommissie geïnstalleerd, er is een website gewijd aan het referendum en een televisiespot die de Catalanen oproept te gaan stemmen.



Allerlei uitspraken doen de spanningen tussen de autonome regio en de centrale regering in Madrid intussen nog oplopen. Na de aankondiging van de gerechtelijke vervolgingen zei de woordvoerder van de Catalaanse regering dat Madrid een "latente staat van beleg" oplegt. De Spaanse premier Mariano Rajoy noemde het samenroepen van een referendum "een onduldbare daad van ongehoorzaamheid aan de democratische instellingen".