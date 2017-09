Jonge moeder mishandelt baby maar hoeft niet de cel in

Tom Tates

Een 26-jarige moeder uit Australië, die haar acht maanden oude baby ernstig mishandelde met een vlijmscherpe keukenlepel, hoeft voor dat misdrijf niet de cel in. Tot groot ongenoegen van veel mensen down-under kreeg de vrouw een veel lagere straf: een boete van omgerekend ruim 400 euro en twee jaar in vrijheid met een enkelband rondlopen.

Tegen Lorien Norman, de vrouw in kwestie, was aanvankelijk een gevangenisstraf van 13 jaar geëist. Hoewel justitie honderd procent zeker weet dat de moeder haar dochter Evie sloeg, vindt de rechter de verwondingen van het kindje niet ernstig genoeg om de vrouw te veroordelen tot vele jaren achter de tralies.



Volgens de rechter, die gisteren uitspraak deed, had Evie slechts oppervlakkige verwondingen zoals bulten en blauwe plekken. "Die zullen snel weer herstellen. Hetzelfde geldt voor de mogelijk emotionele schade die de baby heeft opgelopen.'' Norman kreeg overigens wel een voorwaardelijke celstraf van tien maanden. Als ze zich twee jaar lang voorbeeldig gedraagt, hoeft ze die niet uit te zitten. Gaat ze toch weer de fout in, dan verdwijnt ze bijna een jaar achter de tralies. Verder moet ze verplicht in therapie en krijgt ze intensieve begeleiding bij de opvoeding van haar kroost, dat thuis mag blijven wonen.



Australische media spreken schande van de in hun ogen veel te lage straf voor Lorien Norman. Evies vader, Shane McMahon, die geen relatie meer heeft met de vrouw, is sprakeloos. Tegen de Daily Mail Australia vertelde hij dat hij misselijk werd na het horen van de uitspraak. ,,Ik heb Evie en ons andere dochtertje India eigenlijk altijd alleen moeten opvoeden. De straf die mijn ex heeft gekregen, is veel te laag.''



De moeder werd in oktober vorig jaar aangehouden nadat de politie van de stad Adelaide een tip had gekregen over een vrouw die haar baby van het balkon wilde gooien. In de woning bleek dat het kind onder de blauwe plekken zat. Een kinderarts constateerde later in het ziekenhuis ten minste acht zwellingen. De baby had kneuzingen en bloeduitstortingen op haar voorhoofd, wangen, oren, nek en arm en een snee boven een van haar ogen. Volgens de arts waren de verwondingen ontstaan door slaan met een lepel en handen. De moeder houdt vol onschuldig te zijn. Evie zou gewond zijn geraakt bij een stoei- en valpartij in een speeltuintje.