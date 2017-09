Door: redactie

Terwijl de Caraïbische eilanden zwaar getroffen worden door orkaan Irma, wachten de inwoners van de Amerikaanse staat Florida bang af. Er wordt verwacht dat de orkaan zaterdagochtend bij hen aan land zal komen. "De winkels zijn volledig leeggekocht en benzine is volledig uitverkocht. De mensen zijn in totale paniek", zegt Vlaming Marc De Vlieger, die al veertig jaar in Miami woont, aan VTM NIEUWS.