De stad die we nooit zien: unieke luchtbeelden tonen kleurrijk Pyongyang... zonder mensen

7/09/17

De Singaporese fotograaf Aram Pan kreeg vorig jaar van het Noord-Koreaanse regime toestemming om de hoofdstad vanuit de lucht te filmen. De enorme stad met een geschatte drie miljoen inwoners blijkt kleurrijke gebouwen, wolkenkrabbers, moderne snelwegen en bruggen te herbergen, maar... we zien geen mensen of auto's.

Toeristen worden wel toegelaten maar onder strikte beperkingen opgelegd door het dictatoriale regime. Noord-Korea ontvangt jaarlijks zo'n vier- à vijfduizend westerse toeristen. Dat aantal zal nu flink dalen, omdat er sinds september voor de Amerikanen een reisverbod naar het land geldt. Dat werd ingesteld na de dood van Otto Warmbier in juni. De 22-jarige overleed in de VS na een verblijf van meer dan een jaar in een Noord-Koreaanse gevangenis. Warmbier had geprobeerd een propaganda-affiche te stelen. Er zitten nog altijd drie Amerikanen achter de tralies in Noord-Korea.



De spanningen tussen de VS en Noord-Korea liepen de voorbije weken hoog op. Gisteren verklaarde Donald Trump dat militaire actie tegen Pyongyang "niet de eerste keuze" is van de Amerikanen. Trump deed die uitspraak na een "heel erg openhartig en stevig telefoongesprek" met China.